Tankstellen-Streik in Italien für 48 Stunden: Pächter sehen Ruf beschmutzt

Zwei Tage lang wollen Tankstellenpächter in Italien gegen die Schmutzkampagne gegen ihren Berufsstand mit einem Streik wehren. Weil Tankstellen zu grundlegenden Dienstleistern gehören, müssen auch während des Streiks vereinzelt Zapfhähne in Betrieb bleiben.

Rom – Italiens Tankstellenpächter treten ab Dienstagabend in einen 48-stündigen Streik. Sie protestieren damit gegen eine "beschämende Verleumdungskampagne" sowie die ihrer Ansicht nach schlechten Maßnahmen der Regierung in der Energiekrise, wie drei Gewerkschaften mitteilten. Der Ausstand beginnt um 19 Uhr und geht bis Donnerstag zur gleichen Zeit. An Autobahntankstellen soll es ab 22 Uhr für 48 Stunden keinen Sprit mehr geben.