Der zunehmende Fachkräftemangel an den heimischen Kindergärten rückt am heutigen Tag der Elementarpädagogik in den Fokus. Deutlich mehr Geld und eine Ausbildungsoffensive fordern Kinderfreunde und Gewerkschafter. Tirols Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) will dem Problem mit Förderungen und Anreizen begegnen.