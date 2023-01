Hamilton hielt Kniefall beim Grand Prix von Österreich vor Team geheim

Brackley/Spielberg - Lewis Hamilton (38) hatte sein Formel-1-Team Mercedes vor dem Rennen in Spielberg 2020 nicht über seine Kniefall-Geste eingeweiht. "Ich erinnere mich, dass ich am ersten Tag, an dem ich mich hinknien wollte, nicht das Gefühl hatte, es meinem Team sagen zu können, weil ich das Gefühl hatte, dass sie nicht verstehen würden, wie wichtig es für mich ist", erzählte der Rekordweltmeister im Podcast "On Purpose".