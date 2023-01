Nach ORF: Auch ZDF zeigt vorerst keine Filme mehr mit Florian Teichtmeister

Mainz – Das ZDF will vorerst keine Filme mit Florian Teichtmeister mehr zeigen. Gegen den Schauspieler läuft ein Verfahren wegen des Besitzes von Bildmaterial mit Darstellung des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. "Wiederholungen von Programmen mit Florian Teichtmeister sind in diesem Jahr nicht eingeplant", sagte eine Sprecherin des Senders am Dienstag auf dpa-Anfrage. "Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens werden wir über das weitere Vorgehen beraten."