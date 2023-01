Sie sind ein unvorhersehbares Risiko im Straßenverkehr: Geisterfahrer:innen. Für Autofahrende beginnen dann meist bange Minuten. Wir erklären, wie man sich in solchen Situationen und im Ernstfall am besten verhält – und was zu tun ist, wenn man plötzlich selbst auf die falsche Bahn gerät.