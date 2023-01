Frau in Mürzzuschlag mit tödlichen Verletzungen in Keller gefunden

Eine Frau geriet mit einem Mann in Streit, Zeugen alarmierten den Notruf. Für die 34-Jährige kam die Hilfe zu spät. Ein 33-Jähriger wurde festgenommen.

Mürzzuschlag – Eine 34-Jährige ist am Dienstag in Mürzzuschlag (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit letztendlich tödlichen Verletzungen im Keller eines Mehrparteienhauses gefunden worden, von einem Tötungsdelikt wird ausgegangen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, soll die Frau zuvor mit einem Mann in Streit geraten sein, Sprecher Fritz Grundnig sagte, der 33-Jährige sei festgenommen worden.