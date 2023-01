Neunjähriger fuhr in Mieders gegen Pistentafel: Bei Sturz schwer verletzt

Mieders – Am Dienstagmittag ist im Skigebiet "Serlesbahnen Mieders" ein Bub schwer verletzt worden. Der Neunjährige war in einer Gruppe von Kindern angeführt von einem Skilehrer auf einer blauen Piste unterwegs. Bei einer starken Rechtskurve kam der Neunjährige dabei zu weit zum linken Pistenrand und fuhr dort gegen eine Tafel. Der Bub fiel etwa acht Meter steil bergab und blieb verletzt liegen.

Der Neunjährige verletzte sich schwer am Unterschenkel. Er wurde mit dem Heli per Tau geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)