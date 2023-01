Verfrühte Sitzungspremiere im renovierten Hohen Haus

Vier Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl tritt der Nationalrat auf Ersuchen der SPÖ zu einer Sondersitzung zusammen. In einem "Dringlichen Antrag" werden diverse Anti-Teuerungsmaßnahmen wie ein Einfrieren der Mieten, eine Befreiung der Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer oder ein Aussetzen der CO2-Steuer gefordert. Bemerkenswert ist die Sitzung aber vor allem, weil es das erste Plenum nach der Rückkehr ins Parlamentsgebäude am Ring ist.

Eigentlich hätte dort erst nächste Woche getagt werden sollen. Doch hat die SPÖ wohl nicht zufällig vor dem Urnengang in Niederösterreich eine Sondersitzung beantragt, in der sie ihre Forderungen der vergangenen Wochen in einen Antrag zusammengefasst hat. Argumentiert wird die Sitzung mit der Dringlichkeit der Maßnahmen und vermeintlicher Untätigkeit der Regierung.