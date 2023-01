Der Weg vom Klima-Sympathisanten zur "Aktivisten-Biene"

Ab 13. Februar wollen Aktivisten der "Letzten Generation" in Wien zum zweiten Mal mit einer "Welle" den Morgenverkehr möglichst breit stören. Inzwischen haben sich auch weitere Personen gemeldet, die sich an dem Protest beteiligen wollen. Bevor diese aber unter der Bezeichnung "Biene" auf die Straße dürfen, müssen sie ein Ausbildungsseminar absolvieren. Wichtigster Punkt dabei: Gewaltlosigkeit. "Wenn von uns Gewalt ausgeht, haben wir verloren", sagte David Sonnenbaum der APA.

Der Weg vom Sympathisanten zum Aktivisten führt meist über ein Kontaktformular auf der Homepage der "Letzten Generation". Sobald dies ausgefüllt ist, werden die Personen von der Organisation kontaktiert und zur Mitarbeit eingeladen. Nach der vergangenen Aktionswoche im Jänner gingen etwa 300 entsprechende Anfragen bei der "Letzten Generation" ein. 60 bis 70 davon bekundeten auch ein Interesse daran, an den umstrittenen Klebe-Aktionen mitzumachen. "Davor müssen aber alle das Seminar absolvieren", so Sprecher Sonnenbaum.

In den Seminaren werden die Aktivisten und Aktivistinnen in Kleinstgruppen nicht nur über den rechtlichen Hintergrund und mögliche Konsequenzen ihrer Teilnahme aufgeklärt, sondern es wird auch der Umgang mit etwaigen aggressiven Autofahrern, Selbstschutz bei Attacken oder richtiges Verhalten beim Kontakt mit der Polizei eingeübt - bis dahin, ob man beim Wegtragen durch die Beamtinnen und Beamte die für beide eher komfortable "Paket-Position" einnimmt oder sich "wie ein Sack" von der Fahrbahn tragen lässt. "Wir verhalten uns aber immer defensiv", unterstrich Sonnenbaum.

Die Aktionen spielen sich in der Regel so ab: Die Aktivistinnen und Aktivisten betreten die Fahrbahn, sobald die Fußgängerampel auf "Grün" steht. Dann stellen sie sich quer über die Fahrbahn auf und ziehen orange Warnwesten an. Sobald sich die Stimmung aufheizt, setzen sie sich, als Zeichen der Deeskalation, auf die Fahrbahn. Erst wenn die Polizei einschreitet, kommt der Kleber zur Anwendung, um den Einsatz möglichst in die Länge zu ziehen. "Wobei wir stets darauf achten, die Rettungsgasse freizuhalten, um etwaige Notfälle passieren zu lassen", unterstrich Sonnenbaum.