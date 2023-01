Hipkins tritt Premierminister-Amt in Neuseeland an

Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat ihr Nachfolger am Mittwoch sein Amt angetreten. Der frühere Corona-Minister Chris Hipkins wurde in einer feierlichen Zeremonie in der Hauptstadt Wellington als Premierminister vereidigt. "Dies ist das größte Privileg und die größte Verantwortung meines Lebens", sagte der 44-Jährige.





Die im In- und Ausland äußerst anerkannte und beliebte Ardern war zuvor das letzte Mal als Premierministerin in der Öffentlichkeit zu sehen: Als sie aus dem Parlamentsgebäude trat, brachen hunderte Zuschauer in spontanen Applaus aus. Am Dienstag hatte sie erklärt: "Ich höre mit einem Gefühl der Dankbarkeit dafür auf, dass ich diese wunderbare Rolle so viele Jahre lang innehatte."