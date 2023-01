Krimi-Komödie: In der Berliner Luft ist nicht nur der Dativ tödlich

Innsbruck – Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Das wissen wir hier im Alpenland schon längst – na, wegen dem Sprachgebrauch halt. Unser tagtäglich gesprochener Usus rückt dem Genitiv (mit seinem edlen, aber mühsamen wegen des Sprachgebrauchs) so was von zu Leibe!

Wer Lust hat auf eine humorvolle Einsteiger-Lektion in Berlinerisch, auf freche Songs in eben diesem Idiom sowie eine unerschrocken kesse Lippe als Vortragende in Wort und Ton, der ist im Innsbrucker Kellertheater aktuell gut oofjehobe. Im kleinen Schauspiel-Hort im Souterrain des Adolf-Pichler-Platzes feierte Anne Clausens kriminalistisch-komödiantisches Solo „Dirnenlied“ am Montag Premiere und wird an selber Stelle, in der Regie von Landestheater-Schauspieler Jan-Hinnerk Arnke, noch viele Male jejeeben.