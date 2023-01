Zum zehnten Todestag: Woche der Erinnerung an Bischof Stecher

Innsbruck – Am 29. Jänner jährt sich der Todestag des prägenden Innsbrucker Diözesanbischofs Reinhold Stecher bereits zum zehnten Mal. Vielen Tirolerinnen und Tirolern ist er als charismatischer Geistlicher, als Künstler und Autor, als Mann des Dialogs und nicht zuletzt als „moralische Instanz“ in Erinnerung geblieben.

Der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein unter Obmann Peter Jungmann, der das „geistige Vermächtnis“ Stechers mit zahlreichen sozialen Initiativen fortführt, lädt diese Woche gleich zu mehreren Gedenkveranstaltungen ein: Am Freitag um 11 Uhr wird im Innsbrucker Stadtteil Mühlau, wo Stecher die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte, eine Gedenktafel enthüllt. Die von Bildhauer Peter Kuttler in Marmor gefertigte Tafel wird an Stechers Geburtshaus in der Anton-Rauch-Straße 33 angebracht.