Zehn Jahre „Lawine Tirol"-App: Sicher am Berg mit dem Smartphone

Seit zehn Jahren gibt es die „Lawine Tirol“-App, 130.000 Mal wurde sie heruntergeladen.

Innsbruck – Wer in den Bergen unterwegs ist, lebt gefährlich, besonders im Winter. Vor zehn Jahren wurde deshalb die „Lawine Tirol“-App eingeführt, um Ausflüge über schneebedeckte Hänge zu eingeschneiten Gipfeln sicherer zu machen. Neben dem täglichen Bericht des heimischen Lawinenwarndienstes sind in der Anwendung Daten von über 200 Wetterstationen in Tirol, Südtirol und dem Trentino abrufbar. Der Erfolg gibt dem Programm Recht, insgesamt 130.000 Mal wurde es bereits heruntergeladen.





Dass Informationen zur Temperatur, der Beschaffenheit des Schnees und den Windbedingungen ständig und unkompliziert über das Smartphone eingeholt werden können, habe dabei geholfen, Unfälle und riskante Situationen zu verhindern, sagt Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. „Wir wissen aber, dass nach wie vor sehr viele Menschen unvorbereitet in den Bergen unterwegs sind.“ Diese gilt es laut Mair davon zu überzeugen, solche Anwendungen am Handy zu nutzen, denn in der Prävention würden „digitale Maßnahmen immer mehr an Stellenwert gewinnen“.

Bereits jetzt erfülle die „Lawine Tirol“-App ihren Zweck, meint Patrick Pixner, Chef der Entwickler- und Betreiberfirma duftner.digital. „Die durchschnittliche Nutzungsdauer liegt bei zweieinhalb Minuten. Das heißt, dass die Leute nicht nur kurz reinschauen, sondern sich intensiv mit der Lage befassen.“ Allein im vergangenen Winter sei die Anwendung fünf Millionen Mal aufgerufen worden. Pixner glaubt, dass dieser Wert in der laufenden Saison ähnlich hoch ausfallen werde. „Immer mehr Menschen sind am Berg unterwegs, die Zahl der Toten bleibt seit Jahren in etwa gleich. Für mich zeigt das, dass diese Prävention wirkt.“

Anfangs hauptsächlich von Tourengehern verwendet, sei die Zielgruppe für die Anwendung inzwischen gewachsen, sagt Verena Illmer von der Tiroler Versicherung. Diese unterstützt die „Lawine Tirol“-App seit mittlerweile fünf Jahren. „Auch Freerider und andere Sportler nutzen das inzwischen, das Lawinenthema wird so einem breiten Publikum zugänglich gemacht.“

Harald Riedl, Leiter der Tiroler Lawinenkommissionen, weiß, dass die über das Programm abrufbaren Daten „sehr gezielt und genau genutzt werden. Weil darin auch gewisse Probleme wie Neu-, Triebschnee und andere genau erklärt werden, ist es nicht nur eine Planungs-, sondern auch eine Schulungs-App. Das Ding kann was.“