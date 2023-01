Bus mit Schulkindern fuhr in Deutschland auf Anhänger auf: Mehrere Verletzte

Höchstadt – Ein Reisebus mit etwa 60 Schulkindern aus Belgien ist in Mittelfranken nahe Höchstadt gegen einen Verkehrssicherungsanhänger gefahren – es gab mehrere Leichtverletzte. Die Autobahn 3 war nach dem Unfall am frühen Mittwochmorgen in beide Richtungen gesperrt und wurde erst rund sieben Stunden später wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte.

Der Bus war demnach auf dem Rückweg von einem Schulausflug. Er fuhr den Angaben zufolge auf der A3 in Richtung Würzburg an einer Nachtbaustelle gegen den abgestellten Verkehrssicherungsanhänger. Die Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren kamen nach dem Unfall in einer nahe gelegenen Sporthalle unter. Wann und wie sie nach Hause weiterreisen sollten, stand zunächst nicht fest. Neben Streifen der Verkehrspolizei Erlangen waren über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Höchstadt, Mühlhausen und Wachenroth sowie 25 Kräfte des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. (dpa)