Starkes Übergewicht kann bereits bei Kindern Fettleber verursachen

Wien – Übergewicht führt nicht nur zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie psychischen Problemen, sondern auch zu Leberschäden - und das schon in jungen Jahren. "Die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) gehört mittlerweile zu den führenden Lebererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Schätzungsweise über ein Drittel der Kinder mit starkem Übergewicht sind davon betroffen", berichtete der Mediziner Daniel Weghuber am Mittwoch.

Ohne Lebensstilveränderungen bestehe "die Gefahr, dass sich die Leber im Verlauf von etwa zwanzig Jahren so stark verändert, dass sie sich nicht mehr erholen kann", teilte der Vorstand der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in Salzburg in einer Aussendung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) mit. Bei Erwachsenen können Fettablagerung in der Leber (Steatose) zu Entzündungen sowie Narbenbildung bzw. Gewebeveränderungen führen und im Lauf der Zeit auch eine Lebertransplantation erforderlich machen. Eine Schrumpfleber (Leberzirrhose) kann zum Tod führen.