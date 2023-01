Accenture etablierte Standort in Tirol mit 500 Mitarbeitern

Der Technologie- und Beratungsdienstleister will ein „Technologie-Kompetenzzentrum“ in Tirol aufbauen.

Innsbruck – Der weltweit tätige Technologie- und Beratungsdienstleister Accenture hat mit der Übernahme der Allgemeines Rechenzentrum GmbH (ARZ) einen neuen Standort in Innsbruck aufgebaut. Die 400 Mitarbeiter wurden übernommen, bis Ende des Jahres sollen noch einmal 100 dazukommen, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Tiroler Landeshauptstadt. Dafür will Accenture auch Arbeitskräfte aus dem Ausland holen.