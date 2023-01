Nordkorea verhängt Lockdown wegen Atemwegserkrankung

Pjöngjang – Die Gesundheitsbehörden in Nordkorea haben laut Beobachtern und der örtlichen russischen Botschaft wegen einer Zunahme der Atemwegserkrankungen einen mehrtägigen Lockdown in der Hauptstadt Pjöngjang verhängt. Von Mittwoch bis Sonntag gelte ein besonderes "Anti-Epidemie-Regime", erklärte die Botschaft Moskaus in Pjöngjang. Dieses könne noch um drei Tage verlängert werden.