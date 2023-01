Lawine in Kartitsch: Fieberhafte Suche nach Verschüttetem, Nebel erschwert Einsatz

Kartitsch – Bei einem Lawinenabgang in Kartitsch in Osttirol sind am Mittwoch um die Mittagszeit offenbar mehrere Personen verschüttet worden – eine großangelegte Suchaktion wurde eingeleitet. Der Unfallhergang ist noch unklar, auch über die genaue Anzahl der Verschütteten gingen die Angaben am Nachmittag zunächst noch auseinander.