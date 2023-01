Ehemalige niederländische Königin Beatrix wird 85 Jahre alt

Die Mutter des heutigen Königs Willem-Alexander feiert am 31. Jänner Geburtstag. Seitdem ist Beatrix nicht mehr niederländische Königin, sondern trägt wieder den Titel „Prinzessin".

Amsterdam – In ihren 33 Jahren auf dem Thron hat Beatrix die niederländische Monarchie modernisiert. Dazu gehörte auch, dass sie vor zehn Jahren abdankte und für die nächste Generation Platz machte. Ihre Landsleute hat Beatrix mit ihrer arbeitsamen und resoluten Art von sich überzeugt. Am Dienstag (31. Jänner) wird die Mutter des heutigen niederländischen Königs Willem-Alexander 85 Jahre alt.

Dass Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinzessin von Oranien-Nassau und Prinzessin zur Lippe-Biesterfeld, den niederländischen Thron besteigt, war nicht immer eine Gewissheit. Während des Zweiten Weltkriegs geht sie mit ihren Eltern ins Exil – zuerst nach England und dann in die kanadische Hauptstadt Ottawa, wo sie Kindergarten und Volksschule besuchte. Erst im August 1945 kehrt Beatrix in ihre Heimat zurück.

Nach der Matura studiert sie von 1956 bis 1961 in Leiden Soziologie und Rechtswissenschaften, danach bereist sie die Welt. Im Sommer 1964 schließlich lernt Beatrix bei ihrer adligen Verwandtschaft in Deutschland bei einem Polterabend Claus von Amsberg kennen, im folgenden Jahr verlobt sie sich mit dem westdeutschen Diplomaten.

Auch die Krönung von Beatrix nach der überraschenden Abdankung ihrer Mutter Königin Juliane im April 1980 ist von Protesten überschattet. Hausbesetzer in Amsterdam prangern die hohen Kosten der Krönungszeremonie an. Beatrix kontert in ihrer Thronrede, ihr gehe es nicht um Macht und persönliche Ambitionen, sondern darum, „der Gemeinschaft zu dienen".