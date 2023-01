Lenker prallte beim Überholen in Ehenbichl in Gegenverkehr: 61-Jähriger verletzt

Ehenbichl – Ein 27-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Überholmanöver in Ehenbichl mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Der Mann wollte gegen 10.40 Uhr auf der Ehenbichler Landesstraße ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen, übersah dabei jedoch ein entgegenkommendes Auto.