Reith im Alpbachtal – In St. Gertraudi in Reith waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 20.01. und 25.01.2023 in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter stahlen einen Tresor aus einer Wand, in dem sich Bargeld und Sammlermünzen im Wert von über 10.000 Euro befanden.