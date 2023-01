Niederländischer Ministerpräsident Rutte bei Nehammer

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte stattet am Donnerstagabend Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Besuch in Wien ab. Die beiden Regierungschefs wollen sich insbesondere vor dem EU-Sondergipfel zu Migration am 9./10. Februar austauschen, wie Nehammer zu Beginn der Woche erklärte. Österreich hat wegen der illegalen Migration im Dezember den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien blockiert. Gegen Bulgarien hatten auch die Niederlande Bedenken angemeldet.