EU-Innenminister beraten über Rückführung von Migranten

Die EU-Innenminister - darunter Österreichs Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) - beraten am Donnerstag (09.30 Uhr) bei einem Treffen in Stockholm darüber, wie mehr abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat abgeschoben werden können. Dabei will die schwedische EU-Ratspräsidentschaft vor allem die Kooperation mit den Ländern außerhalb der EU in den Blick nehmen. Ebenfalls auf der Agenda steht der Kampf gegen organisierte Kriminalität sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine.