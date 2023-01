Liste „UBV Tirol": Kleine Bauernvertretung fordert mehr Gehör in Kammer

Strass i. Z. – Seit März 2021 ist die Liste „UBV Tirol – Unabhängiger Bauernverband“ in der Landwirtschaftskammer Tirol vertreten. Doch gehört fühlt sich der UBV nicht. „Unsere Stimme zählt da einfach zu wenig“, ärgert sich der Tiroler Obmann Alfred Enthofer. Laut ihm gibt es aber viel zu tun, denn die Agrarpolitik sei seit Langem nicht mehr in der Balance.

Bei der Versammlung in Strass im Zillertal holte der Unabhängige Bauernverband zum Rundumschlag aus. Es gab viel Kritik an der bäuerlichen Interessenvertretung. „Uns geht es aber nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern Lösungen zu finden. Ohne kritisch zu sein, geht das aber nicht“, sagte Enthofer. Für die Mitglieder ist vor allem die so genannte GAP (Gemeinsame Agrarpolitik der EU) eine Zumutung. „Die neue GAP ist eine bittere Ernte für uns Bauern“, hieß es bei der Versammlung. Von Versorgungs- und Planungssicherheit sei keine Rede.