Neuer BH-Chef in Landeck steht im Februar fest, Amtsantritt im April

Landeck – Derzeit knistert es in der Bezirkshauptmannschaft Landeck vor Spannung. Bereits Anfang Februar soll eine Entscheidung fallen, wer neuer Bezirkshauptmann bzw. neue Bezirkshauptfrau wird. Wie berichtet, geht Markus Maaß, der die Geschicke in Landeck seit 17 Jahren lenkt, bereits mit 31. März 2023 in den Ruhestand. Er war 2020 wiederbestellt worden.