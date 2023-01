Premieren, Kinderkrankheiten, alte Konflikte: Nationalrat tagte wieder

Wien – „Wir können starten“, sagt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die Freude über die Rückkehr des Parlaments in das sanierte Gebäude an der Wiener Ringstraße ist ihm ins Gesicht geschrieben. Die Abgeordneten schlossen sich dem positiven Resümee an. Nachbesserungsbedarf gibt es trotzdem.