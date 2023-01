Special Olympics Hessen: Das Kaunertal brennt für 68 Athleten

Kaunertal – Als die Olympische Fackel mit einem Knall entzündet wurde, standen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon längst in Flammen – vor Begeisterung, Emotion und Vorfreude. Dienstagabend wurden im Kaunertal die Winterspiele des Special Olympics Hessen (SOHE) eröffnet.

Bereits zum zweiten Mal richtet die hessische Sportbewegung für geistig und mehrfach behinderte Menschen ihre „Spiele“ im Bezirk Landeck aus. „Am Traumplatz der Welt“, wie SOHE-Präsidentin Sylvia Ruppel dem Austragungsort in ihrer Eröffnungsrede Rosen streute. Die 109-köpfige Olympia-Mannschaft habe der Veranstaltung seit Wochen entgegengefiebert. Und wurde von den Menschen mit viel Herzlichkeit begrüßt. „Ihr zeigt euch und den anderen die Stärke, die in euch steckt, und die enorme Leistung, die ihr erbringen könnt“, machte sie den Teilnehmern Mut.

Heute und morgen wird es für die 68 mitgereisten Athletinnen und Athleten spannend. Sie treten in drei Disziplinen an: Ski Alpin, Langlauf und Schneeschuhlauf. Seit Tagen sind die Sportler im Tal und trainieren selbst bei Minusgraden – so groß sei die Begeisterung, betonte TVB-Geschäftsführer Dietmar Walser. Gleichzeitig sind zahlreiche Kaunertaler auf den Beinen und helfen bei der Organisation mit.