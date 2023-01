Teure Sportartikel gestohlen: Frauen gingen vor und nach dem Skifahren in Neustift auf Diebestour

Neustift i. St. – Hochwertige Sportartikel haben zwei Ladendiebinnen am Mittwochnachmittag in Neustift erbeutet. Die gestohlene Ware lagerten sie in einem Schließfach im angrenzenden Skidebot – nach dem ersten „Streich" ging es direkt auf die Piste. Als die Frauen gute zwei Stunden später von ihrem Ski-Ausflug zurückkamen, ließen sie aus dem Wintersportgeschäft weitere Sachen mitgehen.