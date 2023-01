Bluttat im Zug: Todesopfer sind Jugendliche, Messer-Angreifer war polizeibekannt

Noch sind viele Fragen rund um die Zugattacke im deutschen Brokstedt mit zwei Toten ungeklärt. Laut Medienberichten war der Täter bereits polizeibekannt und bis vor kurzem im Gefängnis. Im Laufe des Tages wollen Polizei und Staatsanwaltschaft mehr Details bekanntgeben. Die Identität der Opfer ist indes geklärt. Sie wurden nur 16 und 19 Jahre alt.

Brokstedt – Bei den Todesopfern der Messerattacke in einem deutschen Regionalzug am Mittwochnachmittag handelt es sich um eine 16-jährige Jugendliche und einen 19 Jahre alten Mann. Das sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in Kiel. Beim mutmaßlichen Angreifer handelt es sich der Politikerin zufolge um einen staatenlosen Palästinenser. Der Angriff ereignete sich auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg, kurz vor dem Halt in Brokstedt.





Der Zustand und die Schwere der Verletzungen der übrigen sieben Opfer waren Donnerstagfrüh nach Polizei-Angaben zunächst unklar. Der 33-jährige Verdächtige, der in dem Regionalzug auf mehrere Fahrgäste eingestochen haben soll, wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er war von Augenzeugen überwältigt worden.

Verdächtiger wohl mehrfach vorbestraft

Der Verdächtige wird voraussichtlich noch am Donnerstag einem Haftrichter in Itzehoe vorgeführt. Der Beschuldigte befinde sich nicht mehr in ärztlicher Behandlung, sondern im Gewahrsam der Polizei, teilte die Polizei mit. Auf die Frage nach einem Tatmotiv sagte die Ministerin Sütterlin-Waack: „Wir sind mit Hochdruck dabei, sämtliche Fakten zusammenzutragen". Den Ermittlern zufolge gebe es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Peter Müller-Rakow der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Weitere Informationen soll es bei einer Pressekonferenz am Nachmittag geben.

Nach vorläufigen Erkenntnissen war er in Norddeutschland bislang nicht als Extremist aufgefallen, man ermittle aber in alle Richtungen. Nach Informationen von Spiegel und Welt soll der Mann aber mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sein, laut NDR ist er mehrfach vorbestraft. Unter den Straftaten, die ihm zu Last gelegt wurden, sollen ein sexueller Übergriff und zweimal gefährliche Körperverletzung sein. Bis letzte Woche war er demnach in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt inhaftiert.

Laut NDR und Spiegel hatte er zuletzt in Untersuchungshaft gesessen. Der 33-Jährige sei in Gaza geboren und 2014 nach Deutschland gekommen, schreibt der Spiegel, wo er 2016 subsidiären Schutzstatus erhalten habe. Derzeit laufe aber bereits ein Verfahren, ihm den Titel abzuerkennen. Zuletzt sei der staatenlose Palästinenser ohne festen Wohnsitz gewesen.

Keine Videoüberwachung im Zug, Polizei sucht Zeugen

Zum Zeitpunkt der tödlichen Messerattacke waren rund 120 Menschen in der Regionalbahn zwischen Kiel und Hamburg gesessen. In dem Zug gab es nach Polizeiangaben keine Videoüberwachung. Die Polizei hat eine Telefonnummer für Zeugen eingerichtet und bittet Mitfahrer des Zuges, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich unter +49 4821 602 2002 zu melden. Unter der Nummer sei zudem ab sofort das Bürgertelefon erreichbar, teilte die Polizei am Donnerstag mit

Am Donnerstag stand in einem der Wartehäuschen am Bahnsteig eine helle Kerze in einem hohen Glas. Ansonsten fanden sich kaum noch Spuren von dem Angriff. Lediglich einige Kamerateams rund um den Bahnhof waren zu sehen. (APA/dpa)

