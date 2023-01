Luftalarm in gesamter Ukraine, Kreml sieht „direkte Beteiligung" des Westens

Russland greift die Ukraine unvermindert an. Der Kreml erklärte auch, er sehe eine „direkte" und zunehmende Beteiligung des Westens durch die jüngste Panzer-Zusage für die Ukraine. Präsident Selenskyj räumte indes ein, dass die eigenen Truppen in der Ostukraine unter Druck seien. Der Angreifer Russland würde auch Truppen ohne Rücksicht auf Verluste ins Feld schicken, so Selenskyj.

Kiew – Der Kreml reagierte erwartungsgemäß wütend auf die Entscheidung westlicher Länder, der von Russland angegriffenen Ukraine Panzer zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen. Die Entscheidung werde vom Kreml als "direkte Beteiligung" an dem Ukraine-Krieg gewertet. „In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben. Diese Beteiligung nehme zu, erklärt das Präsidialamt in Moskau.





"Die Hauptstädte in Europa und Washington geben ständig Erklärungen ab, dass die Lieferung verschiedener Waffengattungen, einschließlich Panzern, in keiner Weise eine Beteiligung an den Kampfhandlungen bedeutet. Wir sehen das völlig anders", sagte Peskow.

"Die USA und die NATO beteiligen sich am Konflikt in der Ukraine", sagt Nikolai Patruschew, der Sekretär des mächtigen Nationalen Sicherheitsrates und enge Vertraute von Präsident Wladimir Putin. Sie versuchten, ihn in die Länge zu ziehen, sagt Patruschew der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Das, was heute in der Ukraine passiere, sei das Ergebnis eines jahrelangen "hybriden Krieges" des Westens gegen Russland.

Luftalarm nach neuen russischen Angriffen

In der gesamten Ukraine lösten indes die Behörden Donnerstagfrüh Luftalarm aus. Die Regionalregierungen warnten vor möglichen russischen Raketenangriffen und riefen die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen. Über dem Gebiet der Region Mykolajiw seien zwei Raketen gesichtet worden, teilte der dortige Gouverneur Witaly Kim auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, sagte, die ersten russischen Raketen seien abgeschossen worden.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben zudem 24 russische Drohnen zerstört. Russland habe in der Nacht erfolglos versucht, mit den Flugkörpern vor allem Regionen in der Zentralukraine und die Hauptstadt Kiew anzugreifen. Dies sei von Flugabwehrwaffen verhindert worden, teilte das Militärkommando mit. Es bestehe eine große Gefahr weiterer Luft- und Raketenangriffe. Der Regionalverwaltung von Kiew zufolge wurden 15 der 24 Drohnen rund um die Hauptstadt abgeschossen, es sei kein Schaden entstanden.

Russland zielt auf Energieversorgung ab

Seit Oktober greift Russland gezielt die kritische Infrastruktur in der Ukraine mit Raketen und Drohnen an. Immer wieder kommt es dadurch in weiten Teilen des Landes zu Stromausfällen. Die Heizung und die Wasserversorgung werden häufig ebenfalls unterbrochen. Wegen der Gefahr von Raketenangriffen ordnete das Energieunternehmen DTEK am Morgen die Notabschaltung der Stromversorgung in den Regionen Kiew, Odessa und Dnipropetrowsk an.

Am Mittwoch hatten Deutschland und die USA die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard beziehungsweise Abrams an die Ukraine angekündigt. Mehrere europäische Staaten sagten ebenfalls die Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Panzer zu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Mittwochabend in seiner Videoansprache, er habe NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auch um Langstreckenraketen und Flugzeuge gebeten. Bei den Panzerlieferungen seien Geschwindigkeit und Anzahl die wichtigsten Faktoren. Es müsse eine Panzerstreitmacht aufgestellt werden, damit die Tyrannei keine Chance mehr habe.

Selenskyj: Verhandlungen mit neuer Führung in Moskau

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Absage an Verhandlungen mit Russland vor einem Rückzug der russischen Truppen bekräftigt. Gespräche seien nur möglich, wenn Russland seine Soldaten abziehe, seinen Fehler eingestehe und es vielleicht eine neue Führung in Moskau gebe, sagte Selenskyj dem britischen Sender Sky News in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview. "Nur dann kann die Situation gelöst werden. Nur dann sind Verhandlungen möglich."

Sie wollen keine Verhandlungen, und das war auch schon vor dem Überfall so. Präsident Putin hat so entschieden. Wolodymyr Selenskyj (Präsident der Ukraine)

Der Präsident hatte Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin bereits Ende September 2022 per Dekret verboten. Selenskyj betonte, ein Treffen mit Putin mache keinen Sinn. "Es interessiert mich nicht. Es ist nicht interessant, sich zu treffen, es ist nicht interessant zu sprechen", sagte er. "Sie wollen keine Verhandlungen, und das war auch schon vor dem Überfall so. Präsident Putin hat so entschieden."

Er sei überzeugt, dass die Ukraine für Putin nur der erste Schritt sei, so Selenskyj. Vor dem Krieg habe es Treffen mit Putin gegeben. "Ich habe einen Mann erlebt, der eine Sache sagt und dann eine andere tut." "Wer ist er jetzt? Nach einer umfassenden Invasion ist er ein Niemand."

Ich habe einen Mann erlebt, der eine Sache sagt und dann eine andere tut. Wolodymyr Selenskyj (Präsident der Ukraine)

Selenskyj räumte ein, dass die ukrainischen Truppen im Gebiet Saporischschja im Süden des Landes sowie im Osten unter Druck stehen. Die russischen Truppen attackierten ohne Rücksicht auf Verluste. "Es sind außerordentliche Zahlen. Sie scheren sich nicht darum", sagte er. "Auf ihrer Seite gibt es Tausende Tote, aber sie werfen einfach Leute rein."