24-Jährige auf Rodelbahn in Going niedergefahren: Männer ließen sie schwer verletzt liegen

Going – Ein Rodelausflug in Going hat für eine junge Frau (24) am Mittwochabend mit schweren Verletzungen geendet. Laut Polizeibericht ist die 24-Jährige gegen 20 Uhr von einem unbekannten Rodler von hinten angefahren worden. Sie stürzte zu Boden und wurde von einem weiteren Rodler niedergefahren.