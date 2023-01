Prozess wegen versuchter Brandstiftung: Freispruch für Feuerwehrmann

Am 21. Juni heulten in einer Tiroler Gemeinde mittags die Sirenen. Ein Waldstück war in Brand geraten. Ein Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr war im Privat-Pkw per Alarm schon vor den Kollegen am Brandort. Ein ebenso dort anwesender Kamerad wollte genau so ein Auto aber auch schon vor dem Feuer dort gesehen haben. Nach Beschreibung des Wagens wurde dem Zeugen von der Polizei ein Bild vorgelegt: Er erkannte darauf den Pkw des Kameraden wieder. Ermittlungen in Richtung versuchter Brandstiftung folgten.