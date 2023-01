Mit Fahrradschloss auf Kopf geschlagen: Mann in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Zwei Männer gerieten am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr auf dem Fahrradweg am Herzog-Siegmund-Ufer in Streit. Schnell wurde dieser handgreiflich. Einer der Kontrahenten wickelte sich ein Kettenfahrradschloss um seine Faust und schlug einem 28-Jährigen damit auf den Kopf. Der Unbekannte flüchtet danach mit einem Damenfahrrad in Richtung Westen.