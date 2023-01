Volders – Eine 16-Jährige wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Volders verletzt. Die Jugendliche überquerte auf Höhe der Bushaltestelle „Volderer Brücke“ vor einem Bus die Tiroler Straße, als sie von einem Auto erfasst wurde. Die junge Frau wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte die 16-Jährige in das Krankenhaus Hall. Am Auto entstand leichter Sachschaden. (TT.com)