Falsche Todesmeldung vor Stichwahl in Tschechien sorgt für Aufregung

Der Favorit in der bevorstehenden Stichwahl um das tschechische Präsidentenamt wurde in gefälschten E-Mails für tot erklärt. Der Absender soll aus Russland stammen.

Prag – Kurz vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tschechien ist der Umfragefavorit Petr Pavel in gefälschten E-Mails für tot erklärt worden. In die Angelegenheit schaltete sich am Donnerstag auch die Polizei ein. Der frühere NATO-General Pavel selbst schrieb auf Twitter: "Ja, ich lebe." und sprach von einem "neuen Tiefpunkt" einer Kampagne gegen ihn. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals "Seznamzpravy.cz" soll der Absender aus Russland stammen.