Tiroler Rennfahrer Auer erlitt bei Unfall in Daytona Lendenwirbel-Verletzungen

Daytona Beach – Der Tiroler Rennfahrer Lucas Auer befindet sich nach einem schweren Unfall im Training für das 24-Stunden-Rennen von Daytona im Krankenhaus. Der Pole-Position-Mann in der GTD-Klasse kam am Donnerstag auf dem Traditionskurs in Florida mit seinem Mercedes-AMG GT3 zu weit nach außen und krachte in die Streckenbegrenzung. Laut Angaben seines Managements war Auer nach dem Unfall ansprechbar und bei Bewusstsein, klagte aber über Schmerzen.