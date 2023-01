Schwere Mängel: Desolaten Lkw in Tulfes aus dem Verkehr gezogen

Tulfes – Aufgrund eines offensichtlich desolaten Zustandes wurde am Donnerstagvormittag ein Lkw mit Anhänger in Tulfes aus dem Verkehr gezogen. Aufgrund der schweren Mängel wurde anschließend eine Überprüfung durch einen technischen Sachverständigen in der Prüfhalle des Landes Tirol veranlasst.