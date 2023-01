Mehrere schwere Skiunfälle in Sölden: Drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Weil ihnen ein anderer Wintersportler über die Ski gefahren ist, kamen am Donnerstag in Sölden gleich drei Skifahrer zu Sturz und verletzten sich dabei schwer. Zwei Unfallverursacher begingen Fahrerflucht.

Sölden – In Sölden waren am Donnerstag Hubschrauber und Pistenretter äußerst gefragt. Ein Notarzthubschrauber musste kurz nach 10 Uhr ausrücken. Ein Unbekannter war einem 24-jährigen deutschen Wintersportler auf einer roten Piste am Gaislachkogel über die Ski gefahren. Der Mann kam dadurch zu Sturz und verletzte sich an der Schulter. Er wurde ins Krankenhaus Zams geflogen.