Es fehlen eigentlich nur noch die Wahlplakate

Die Innsbruckerinnen und Innsbrucker haben momentan viele Sorgen. Alt wie Jung. Horrende Mietpreise, steigende Lebenshaltungskosten, die explodierenden Energiepreise – all das belastet die Geldtasche und die Menschen. Da sollte die Politik auf kommunaler Ebene eine Hilfestellung sein. In Innsbruck beschäftigt sich die Politik aber vornehmlich mit sich selbst. Seit Monaten, ja, wenn nicht Jahren. Das Gros der Gemeinderatsfraktionen ist entweder im Dauerwahlkampf oder reiht Zwischenwahlkampf an Zwischenwahlkampf. Es fehlen eigentlich nur noch die Plakate – und endlich ein Wahltermin.