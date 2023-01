Autos auf Lanserstraße bei Aldrans zusammengestoßen: Zwei Verletzte

Aldrans – Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Lanserstraße (L32) in Aldrans. Eine 67-jährige Autofahrerin geriet von Innsbruck kommend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 64-Jährigen. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht vermeiden.