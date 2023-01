Brand in Bauernhaus in Söll: Nachbarin reagierte rasch, Frauen (84, 64) gerettet

Im Bereich des Kamins war am Donnerstagabend in einem Bauernhaus in Söll Feuer ausgebrochen. Eine Nachbarin half den beiden Bewohnerinnen aus dem brennenden Haus und alarmierte die Einsatzkräfte.

Söll – Brandalarm gab es am Donnerstagabend in einem Bauernhaus in Söll. Gegen 20.30 war im Bereich des Kachelofens bzw. Kamins Feuer ausgebrochen. Zwei Frauen im Alter von 84 und 64 Jahren befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Sie konnten über den Hausnotruf die 38-jährige Nachbarin alarmieren. Diese reagierte rasch, half den beiden Frauen aus dem Haus und setzte die Rettungskette in Gang.