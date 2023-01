Kolsass lädt ab heute zum Regionsumzug

Zum Auftakt findet heute Abend das Regionsmullerschaugn im Festzelt am Kolsasser Sportplatz statt. Morgen folgen nachmittags das Jungmullerschaugn und abends eine Grubertaler-Party. Höhepunkt des Wochenendes ist aber zweifelsohne der Regionsumzug am Sonntag (Beginn: 13 Uhr). Das Interesse ist laut BKK-Obmann Markus Wechselberger enorm: „Wir freuen uns auf zwanzig Gruppen mit rund tausend Teilnehmern und ganz besonders, dass so viele Vereine aus der Region dabei sind.“ Man merke, dass Fasnacht bzw. Fasching in den letzten zwei Jahren „vielen gefehlt“ haben. Aufführungsplätze findet man beim Gemeindeamt (Feuerwehr) und beim Café Christine.