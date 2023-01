„Marc Hess Gospel Singers“: Konzertabend als Symbol des Miteinander

Innsbruck – „Es geht nicht nur um ein Konzert“, sagt der frühere Caritas-Direktor Georg Schärmer, wenn er über den großen Auftritt der Marc Hess Gospel Singers spricht – zu erleben am Sonntag (29. Jänner) um 19 Uhr im Innsbrucker Dom zu St. Jakob.

Für Schärmer, der als „Kulturgastgeber“ zu diesem besonderen Abend einlädt, geht es auch um ein Signal, die „Kultur des guten Tones nicht aufzugeben“ – in Zeiten von gesellschaftlicher Spaltung, Kriegstreiberei und einer Politik, die ihr Handwerk oft mit dem Kolosseum verwechsle („Schlacht, Angriff, Gegenangriff“). Musik könne helfen, Brücken über Abgründe zu bauen – ein Ansatz, den er mit dem Telfer Musiker, Sänger, Songwriter und Produzenten Marc Hess teilt.

Das Motto des Konzertabends, „Building Bridges“, sei bewusst gewählt, meint Hess, „in einer Gesellschaft, in der man eher wieder Zäune bauen will“. Was fehle, seien Begegnungen: Hier könne Musik – als Sprache, die universell verstanden wird – zumindest „Türen öffnen“.

Brücken bauen ist dabei auch im Sinne von Solidarität zu verstehen: Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch erbeten – 50 % fließen in Projekte der Caritas in Armenien, 50 % in die Domsanierung.