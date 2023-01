„Körper am Ende der Welt“ im Brux: Erniedrigung mit und fürs System

Dass Spitzensport ein knüppelhartes Geschäft ist, ist kein Geheimnis. Auch dass es bisweilen zu Drill und Drangsalierung derer kommt, die schon in jungen Jahren große Hoffnungen tragen sollen. Wenn die Theatermacherin Marion Rothhaar dieser Tage im Innsbrucker Brux probt, weiß sie das aus eigener Erfahrung. Rothhaar kennt das System Spitzensport. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin in Rhythmischer Sportgymnastik, 1988 nahm sie als 18-Jährige an den Olympischen Spielen in Seoul teil. Das Stück „Körper am Ende der Welt“, das sie gerade mit dem Team des Innsbrucker Theater praesent um Regisseurin Elke Hartmann erarbeitet, basiert auch auf ihren Erlebnissen. Und auf Vorfällen, die in den vergangenen Jahren öffentlich wurden. Die Magglingen-Protokolle zum Beispiel, die 2020 Missbrauch, Einschüchterung und Erniedrigung junger Turnerinnen an einer Schweizer Sportschule enthüllten.