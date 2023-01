Ein Derby wird zum Härtetest

„Im Prinzip müssen wir bereits jetzt jedes Spiel als Play-off-Match sehen und auch so in die Partie gehen“, betont Headcoach Mitch O’Keefe in diesem Zusammenhang. Jedes Team kämpfe um Punkte und einen guten Tabellenplatz. Auf genau so einem liegen die Haie aktuell, für den Kanadier noch lange kein Grund, nur ein Prozent zurückzuschalten: „Wir sind zwar Dritter, aber wir dürfen uns nicht zurücklehnen und müssen unser Spiel auf Top-Niveau halten.“ Von diesem war der HCI am Dienstag zwar noch weit entfernt, trotzdem war der hart erarbeitete 3:1-Erfolg gegen Linz nach drei Niederlagen zuvor (natürlich) Balsam für die Eishockey-Seele.