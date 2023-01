Australian-Open-Finale steht: Tsitsipas fordert Djokovic heraus

Djokovic fuhr einen ungefährdeten 7:5,6:1,6:2-Erfolg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul ein. Tsitsipas besiegte Karen Chatschanow mit 7:6(2),6:4,6:7(6),6:3. Das große Finale steigt am Sonntag.

Melbourne – Novak Djokovic hat auf dem Weg zu seinem 10. Triumph bei den Australian Open nur noch eine Hürde vor sich. Der serbische Tennisstar zog am Freitag mit einem 7:5,6:1,6:2-Erfolg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul ins Endspiel ein. Dort hat der 21-fache Grand-Slam-Champion gegen Stefanos Tsitsipas eine beeindruckende Serie zu verteidigen, hat er doch seine bisherigen neun Finale im Melbourne Park alle gewonnen. Tsitsipas besiegte Karen Chatschanow mit 7:6(2),6:4,6:7(6),6:3.

2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 und 2021 gab es im Melbourne Park immer das gleiche Siegergesicht. Die Serie von drei Triumphen in Folge war vergangenes Jahr nur deshalb zu Ende gegangen, da Djokovic aufgrund seiner fehlenden Covid-19-Impfung samt verweigerter Einreise am Turnier nicht teilnehmen hatte dürfen. Umso motivierter geht der 35-Jährige dieses Jahr zur Sache, auch wenn ihn leichte Oberschenkelprobleme zu schaffen machen. Die hatten ihn schon nicht davon abgehalten beim Vorbereitungsturnier in Adelaide den Titel zu gewinnen.