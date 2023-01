Ein schönes Ziel in Ratschings: Skitour auf den Fleckner

Ratschings – Das Ratschingstal westlich von Sterzing ist ein Paradies für Skitourengeher. Neben anspruchsvolleren Zielen – wie etwa der Kleinen (2518 m) und Hohen Kreuzspitze (2740 m) – gibt es auch Leichteres. Wir sind am Sonntag von Flading (Teil der Gemeinde Ratschings) Richtung Fleckner (2331 m) gestartet. Eine wunderschöne Tour, weil man sich nach der ersten Etappe durch Wald in einem traumhaften Almgelände befindet. Der Aufstieg ist technisch nicht allzu fordernd, die Ausblicke vom höchsten Punkt aus ein Traum. Genau über den Gipfel des Fleckner verläuft die Gemeindegrenze von St. Leonhard in Passeier und Ratschings.