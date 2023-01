Schärfere Strafen bei Verstößen gegen Tiertransporte-Gesetz

Künftig können an Ort und Stelle pro Vergehen Organstrafverfügungen in der Höhe von bis zu 500 Euro von der Exekutive ausgestellt werden. Schwere Vergehen werden weiterhin mit Verwaltungsstrafverfahren geahndet.

Wien, Brüssel – Bei nicht-regelkonformen Tiertransporten werden in Österreich die Strafen verschärft, wie Johannes Rauch (Grüne) als zuständiger Minister am Freitag mitteilte. Künftig können an Ort und Stelle pro Vergehen Organstrafverfügungen in der Höhe von bis zu 500 Euro von der Exekutive ausgestellt werden. Schwere Vergehen werden weiterhin mit Verwaltungsstrafverfahren geahndet. Ein Entwurf für eine entsprechende Verordnung ging am Freitag in Begutachtung.