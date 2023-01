Kinderschutz, Bischof Stecher, Nordische Kombi: Das war „Tirol Live“

Mario Stecher, Nordischer Sportdirektor im ÖSV, Peter Jungmann, Obmann des Bischof-Reinhold-Stecher-Gedächtnisvereins und Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab waren am Freitag zu Gast bei „Tirol Live".

Am Freitag war Mario Stecher, der Nordische Sportdirektor im ÖSV zu Gast. Er sprach u. a. über die Chancen der heimischen Athleten beim „Nordic Combined Triple“ in Seefeld, bei dem sich an diesem Wochenende die Weltelite der Nordischen Kombinierer ein Stelldichein gibt.