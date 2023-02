Die Folgen der NÖ-Wahl und die Pflege: Das war „Tirol Live“

Die Landtagswahl in Niederösterreich ist geschlagen, die Auswirkungen auf die Bundespolitik und die schwarz-grüne Regierung dürften vielfältig sein. Sie wird wohl auch Debatten in der SPÖ auslösen. Als klarer Wahlsieger ging die FPÖ hervor, die ÖVP hat massiv und die SPÖ deutlich verloren. Was die Wahl für die Bundespolitik bedeutet, wie der Wahlsieg der FPÖ einzustufen ist und was es auch für Niederösterreich heißt, erklärte bei „Tirol Live“ der Politikberater und -analyst Thomas Hofer.